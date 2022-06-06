Sancaktepe'de 5 katlı binada yangın

İstanbul Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıkarken, binada yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Bina boşaltıldı, yangın kısa sürede söndürüldü

Bina sakinlerinin korku içinde kendilerini sokağa attıkları yangında alevler dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Korku içinde binayı boşaltan apartman sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevre ilçeden yardıma gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Can kaybu ya da yaralı yok

İHA'nın haberine göre; itfaiye merdiven aracı ile müdahale edilen yangında, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında olay yerinde incelme başlattı.