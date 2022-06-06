Petrol
120.62
0.75%
Euro
17.6997
0.58%
Dolar
16.4961
0.50%
Altın
983.24
0.62%
Borsa
2601
0.01%
Bitcoin
516.556
4.58%
BTXN Coin
11.59
-13.37%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Sancaktepe'de 5 katlı binada yangın

    İstanbul Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıkarken, binada yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü
    • 06.06.2022 - 06:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe'de 5 katlı binada yangın

    Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

    Bina boşaltıldı, yangın kısa sürede söndürüldü

    Bina sakinlerinin korku içinde kendilerini sokağa attıkları yangında alevler dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

    Korku içinde binayı boşaltan apartman sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevre ilçeden yardıma gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

    Sancaktepe de 5 katlı binada yangın #1

    Can kaybu ya da yaralı yok

    İHA'nın haberine göre; itfaiye merdiven aracı ile müdahale edilen yangında, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında olay yerinde incelme başlattı.

    Sancaktepe de 5 katlı binada yangın #2

    Sancaktepe de 5 katlı binada yangın #3

    Sancaktepe de 5 katlı binada yangın #4

    Sancaktepe de 5 katlı binada yangın #5

    Sancaktepe de 5 katlı binada yangın #6

    Sancaktepe de 5 katlı binada yangın #7


    İlginizi Çekebilir

    İzmir’de silahlı soyguncu kuyumcunun elindeki telefondan korktu
    İç Haber

    İzmir’de silahlı soyguncu kuyumcunun elindeki telefondan korktu

    Otomotiv ihracat ikincisi
    Ekonomi

    Otomotiv ihracat ikincisi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir