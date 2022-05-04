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- Sancaktepe'de 5 kilo patlayıcıyla suç üstü yakalanan 3 terörist cezaevinde
Sancaktepe'de 5 kilo patlayıcıyla suç üstü yakalanan 3 terörist cezaevinde
- 04.05.2022 - 19:35
İstanbul Sancaktepe’de istihbarat birimleri, son dönemde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar üzerine Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri DKP/BÖG örgütlerine mensup bir hücreyi, 27 Nisan Çarşamba günü çökertmişti.
Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçlerinin çalışmalarında, DKP/BÖG’e ait eylem hazırlığındaki H.T, C.P. ve O.A. adlı 3 hücre üyesi, bomba hazırlarken suçüstü yakalanmıştı.
5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Metropollerde sansasyonel eylem tasarladıkları tespit edilen teröristlerle birlikte aynı hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri de ele geçirilmişti
3 terörist cezaevinde
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdikleri operasyonda yakalanan 3 teröristlerin emniyetteki sorgusu Ramazan Bayramına 1 gün kala tamamlandı.
Terör profili uzmanlarınca sorguya alınan hücre üyeleri, 1 Mayıs Pazar günü adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan DKP/BÖG terör örgütü üyesi H.T, C.P. ve O.A. adlı 3 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.