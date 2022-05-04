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    Sancaktepe'de 5 kilo patlayıcıyla suç üstü yakalanan 3 terörist cezaevinde

    DKP/BÖG terör örgütü üyelerinin metropollerde eylem tasarladığı bilgisiyle yapılan operasyonda bomba hazırlarken yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 04.05.2022 - 19:35
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    Sancaktepe'de 5 kilo patlayıcıyla suç üstü yakalanan 3 terörist cezaevinde

    İstanbul Sancaktepe’de istihbarat birimleri, son dönemde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar üzerine Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri DKP/BÖG örgütlerine mensup bir hücreyi, 27 Nisan Çarşamba günü çökertmişti.

    Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçlerinin çalışmalarında, DKP/BÖG’e ait eylem hazırlığındaki H.T, C.P. ve O.A. adlı 3 hücre üyesi, bomba hazırlarken suçüstü yakalanmıştı.

    5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

    Metropollerde sansasyonel eylem tasarladıkları tespit edilen teröristlerle birlikte aynı hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri de ele geçirilmişti

    Sancaktepe de 5 kilo patlayıcıyla suç üstü yakalanan 3 terörist cezaevinde #1

    3 terörist cezaevinde

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdikleri operasyonda yakalanan 3 teröristlerin emniyetteki sorgusu Ramazan Bayramına 1 gün kala tamamlandı.

    Terör profili uzmanlarınca sorguya alınan hücre üyeleri, 1 Mayıs Pazar günü adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan DKP/BÖG terör örgütü üyesi H.T, C.P. ve O.A. adlı 3 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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