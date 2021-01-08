Sancaktepe'de ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı

Katil zanlısı kardeş, ağabeyinin cinayet suçundan yattığı cezaevinden çıktıktan sonra sürekli miras nedeniyle kendisini taciz ettiğini iddia etti.

6 Ocak 2021 tarihinde Yaşar Ö. (40) miras nedeniyle kavgalı olduğu ağabeyi İsmet Özkaya (49) ile barış görüşmesi yapmak için İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Hilal Mahallesi Eğitim Caddesi üzerindeki evine gitti.

Ancak iki kardeş eve girer girmez tartışmaya başladı.

Bu sırada silahını çeken Yaşar Ö. ağabeyine doğru iki el ateş etti. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı, ağabey ise hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kaçan Yaşar Ö.'nün peşine düştü.

Şüpheli kısa süre sonra Sancaktepe'de bulundu.

Yaşar Ö. olayda kullandığı silahlı birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli suçunu itiraf ederken ağabeyinin cezaevinden çıktıktan sonra miras nedeniyle sürekli kendisini taciz ettiğini söyledi.

"HER ŞEYİ ONA VERDİM YİNE DE TACİZİ SÜRDÜRDÜ"

Şüpheli Yaşar Ö. "O cezaevindeyken babamı kaybettim. Bize miras kalan ev nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Sürekli bana mesaj atıyor, küfür ve hakaretler ediyordu. Ona evi istemediğimi bütün mirası alabileceğini söylememe rağmen hakaretlerine devam etti. Sürekli bana mesaj atıyordu. Olay günü dayımla birlikte onunla barışmaya gittim. Ancak eve girer girmez bana saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.