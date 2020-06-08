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    Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda hırsızlık

    Akaryakıt istasyonunda kasiyeri silahla tehdit ederek, yaklaşık 3 bin lira alıp kaçan cerrahi maskeli soyguncu, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 08.06.2020 - 13:55
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    Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda hırsızlık

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna müşteri kılığında gelen şüpheli, bir süre sonra yanında getirdiği silahı çıkartıp kasiyere doğrulttu.

    KASADAKİ PARALARI ÇALIP KAÇTI

    Kasadaki parayı isteyen şüpheli, kasiyerin verdiği bin 190 TL'yi az bulunca 960 TL değerindeki 60 paket sigarayı ve kasiyerin üzerinde bulunan cüzdanı istedi.

    Kasiyerin şüpheliye nakit paraları ve sigaraları bir poşete doldurup vermesinin ardından şüpheli, "Görüşürüz canım’’ diyerek olay yerinden uzaklaştı.

    Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda hırsızlık ViDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Kasiyer N.T.’nin ihbarının ardından olay yerine giden polis ekipleri, olay ile ilgli soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışmalarının devamında olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    SOYGUNCU TUTUKLANDI

    Şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit eden ekipler olaydan bir gün sonra 28 yaşındaki Celal K.'yi üzerinde silah ve 53 paket sigarayla yakaladı. Şüpheli Celal K., şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Celal K. cezaevine sevk edildi.

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