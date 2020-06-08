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- Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda hırsızlık
Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda hırsızlık
- DHA
- 08.06.2020 - 13:55
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna müşteri kılığında gelen şüpheli, bir süre sonra yanında getirdiği silahı çıkartıp kasiyere doğrulttu.
KASADAKİ PARALARI ÇALIP KAÇTI
Kasadaki parayı isteyen şüpheli, kasiyerin verdiği bin 190 TL'yi az bulunca 960 TL değerindeki 60 paket sigarayı ve kasiyerin üzerinde bulunan cüzdanı istedi.
Kasiyerin şüpheliye nakit paraları ve sigaraları bir poşete doldurup vermesinin ardından şüpheli, "Görüşürüz canım’’ diyerek olay yerinden uzaklaştı.
Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda hırsızlık ViDEO
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Kasiyer N.T.’nin ihbarının ardından olay yerine giden polis ekipleri, olay ile ilgli soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışmalarının devamında olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
SOYGUNCU TUTUKLANDI
Şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit eden ekipler olaydan bir gün sonra 28 yaşındaki Celal K.'yi üzerinde silah ve 53 paket sigarayla yakaladı. Şüpheli Celal K., şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Celal K. cezaevine sevk edildi.