Sancaktepe'de, aynı dükkanı 20 dakika arayla iki kez soydular

Sancaktepe'de, aynı dükkanı 20 dakika arayla iki kez soydular

Gece saatlerinde Sancaktepe’deki bir börekçiye giren şahıslar, alarmın çalmaması üzerine 20 dakika arayla hırsızlık yaptı. Hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, gece saat 02.30 sıralarında, gözlerine kestirdikleri börekçiye giren hırsızlar, içeride bulunan televizyonu montaj yapılmış yerinden sökerek çaldılar.

20 dakika sonra yeniden aynı dükkana gelen hırsızlar, bu sefer de sipariş takibinin yapıldığı diz üstü bilgisayarı alıp kasayı da kontrol ettikten sonra bölgeden uzaklaştılar.

Hırsızların rahat tavırları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, duvara montajlanmış televizyonun çalınma anları ile hırsızların 20 dakika sonra yeniden iş yerine geldikleri anlar yer aldı.

“HİÇBİR GÜVENLİĞİMİZİN OLMADIĞINI GÖRDÜM”

Restoranında alarm sistemi olduğunu ve çalışmadığını ifade eden işletme sahibi Avni Günaştı, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“2019 yılından beri güvenlik şirketine kameralar ve alarmlar için para ödüyorum güvende olduğumu zannettiğim için. Fakat hiçbir güvenliğimizin olmadığını gördüm. Hırsızlar gayet rahat bir biçimde içeri girebiliyorlar.

“ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİDİYOR”

2 kişinin zor kaldırabileceği büyük ekran televizyonumu alıp götürüyorlar ve aradan 20 dakika geçiyor alarmın sireni örtmediği için tekrardan geliyorlar çünkü polis gelmemiş, iş yeri sahibi gelmemiş, gelen giden yok. Aynı yerden bir diğeri yine giriyor bu sefer iş yaptığım laptopu alıyor yine elini kolunu sallayarak gidiyor.”