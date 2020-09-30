Sancaktepe'de bebeğini öldüren Suriyeli anne tutuklandı

1 yaşındaki Hayat bebeği işkence ederek öldürdüğü belirlenen kadın, mahkemede vicdanının sızladığını söylerken, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Sancaktepe'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar'ın işkence ile öldürülmesi sonrası gözaltına alınan annesi Vala B. ve babası Ali N., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Vala B. Ve Ali N., savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜNÜ SORUŞTURMA SIRASINDA ÖĞRENDİ

Mahkemedeki sorgusunda çocuğunun öldüğünü soruşturma aşamasında öğrendiğini söyleyen babası Ali N., “Ben duruşmayı beklerken adliye koridorunda eşime çocuğum neden öldü diye sordum. Eşimde çocuk çok kustuğu zaman onu ısırdığını, çimdiklediğini, başının döndüğünü ve çocuğun üstüne düştüğünü, 2-3 dakika kendine gelemediğini söyledi. Ayıldığında çocuğun altında olduğunu ve sarardığını gördüğünü söyledi. Ardından da çocuğun üstünü değiştirip yatağına bırakmış. Sonra da beni arayarak çocuğun inlediğini ve sarardığını söyledi. Ambulans çağırmasını ve hemen geleceğimi söyledim.” dedi.

YARALAR, MORLUKLAR, SİGARA İZMERİTLERİ...

Taksiye binip eve gittiğini söyleyen Ali N., “Ambulans geldi, çocuğu hastaneye götürdü. Çocuğun üstündeki morlukların sebebi eşimin çocuğu çimdiklemesi ve üstüne düşmesidir. Eşimin çocuğu sevmediğini hiç görmedim ancak burada bana bazen sevdiğini bazen de sevmediğini söyledi. Eşim yuvamı dağıttı, üç çocuğumu mağdur etti. Bizi perişan etti. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Eşimin diğer çocuklarımıza şiddet uyguladığını görmedim. Vefat eden çocuğumun üzerindeki yaraları, morlukları, sigara izmariti izlerini görmedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum.” diye konuştu.

CANİ ANNE OLAYI ANLATTI

Çocuğun annesi Vala B. mahkemedeki sorgusunda, “Vefat eden çocuğuma önceki gün mama yaptım. Eşim mamayı yedirdikten sonra çocuğu bana verdi. Ben çocuğu yatırdım, eşim de iş aramaya çıktı. Saat 16.00 gibi çocuk yatağa kustu. Yataktan aldım, yastığı temizledim. Saat 19.00 gibi yeniden kustu. Üstünü değiştirmek için kalktım o anda başım döndü. Çocuğumun üzerine düştüm. Ne kadar çocuğun üzerinde kaldım bilmiyorum. Ben ayıldığımda çocuğun altımda olduğunu gördüm. Sapsarı kesilmişti ve inliyordu. Hemen eşimi aradım. Eşim geldi çocuğu kaptığı gibi kucağına alıp götürdü.” dedi.

“KARNINI ISIRDIM, ÇİMDİKLEDİM”

Çocuğu geceleri gördüğünde ondan korktuğunu söyleyen Vala B., “Geceleri gözleri açık gördüğümde çocuktan korkuyordum. Bazen çocuğumu çok seviyordum bazen de hiç sevmiyordum. Ben bilinçsiz şekilde çocuğumu çimdikliyordum. Kendimi kaybettiğimde bunu yapıyordum. Sadece çimdikleme ve ısırma oldu. Çocuğumun karnını ısırdım. Sevmediğim zaman çocuğumu ısırıyordum. Ben bu olayın bu şekilde olduğunu daha önce çok korktuğum için anlatmadım. Eşim hiç tanık olmadı, çocuktaki morlukları görmedi. Bu yüzden eşim hiç anlamadı. Zaten son günlerde böyle davrandım. Ben şu an gerçekleri anlattım. Akıl sağlığı ile ilgili bir rahatsızlığım yok. Son günlerde baş dönmem sık sık oluyordu. Diğer çocuklarıma bu şekilde şiddet uygulamadım. Çok pişmanım. Çok da kalbim ağrıyor. Vicdanım sızlıyor.” şeklinde konuştu.

ANNE TUTUKLANDI BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme, anne Vala B.'yi, “beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürmek" suçunu işlediği ihtimalini gözeterek tutuklanmasına karar verdi.

Baba Ali N. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ali B.nin, haftada bir gün karakola giderek imza vermesine karar verildi.