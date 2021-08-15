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    Sancaktepe’de berber cinayeti: 10 gün boyunca bekledi

    Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, tıraş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Şahıs, 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi öldürdü.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 16:36
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    Sancaktepe’de berber cinayeti: 10 gün boyunca bekledi

    13 Ağustos Cuma günü akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen İshak D. tıraş olmak için İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Yunus Emre Mahallesi üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi.

    Berber Mehmet A. ile İsak D. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

    10 GÜN SONRA ÖLDÜRDÜ

    Bir süre küfürleştikten sonra sinirlenip dükkandan ayrılan İsak D., aradan 10 gün geçtikten sonra berber dükkanına tekrar gelerek 64 yaşındaki Mehmet A.’yı bıçaklayarak öldürdü.

    İsak D., cinayetin ardından hızlıca uzaklaştı.

    Katil zanlısının olay yerine gittiği sıradaki görüntüleri de kameralara yansıdı.

    Sancaktepe’de kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü VİDEO

    KISKIVRAK YAKALANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

    Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde İsak D.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    İsak D.’nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    Sancaktepe’de berber cinayeti: 10 gün boyunca bekledi #1

    Sancaktepe’de berber cinayeti: 10 gün boyunca bekledi #2

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