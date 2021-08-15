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Sancaktepe’de berber cinayeti: 10 gün boyunca bekledi

Sancaktepe’de berber cinayeti: 10 gün boyunca bekledi

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, tıraş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Şahıs, 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi öldürdü.