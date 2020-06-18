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    Sancaktepe’de bina çatısına yıldırım düştü

    Binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu, çatıda yangın meydana geldi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • AA
    • 18.06.2020 - 12:18
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    Sancaktepe’de bina çatısına yıldırım düştü

    Sabah saatlerinde, Sancaktepe’nin Osmangazi Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucunda, çatı alev aldı.

    Çıkan yangın sonrasında bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis memurları, cadde üzerinde bulunan semt pazarının girişine ve bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

    İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesine hızlı bir şekilde gelip müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

    Yangında yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

    Sancaktepe’de bina çatısına yıldırım düştü, yangın çıktı VİDEO

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