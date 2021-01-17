Kemal Türkler Mahallesi'nde tartıştığı eşini bıçaklayan koca önce bıçakladı sonra eşinin durumunu merak ederek yaşıyor mu diye ağladı.

İstanbul Sancaktepe ilçesinin Kemal Türkler Mahallesi Şennur sokakta meydana gelen olayda, eşiyle tartışan koca eline aldığı bıçakla eşini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eşini bıçaklayan kocayı gözaltına aldı.

"YAŞIYOR MU" DİYE AĞLADI

Gözaltına alındığı sırada bıçakladığı eşinin hayati tehlikesinin olup olmadığını öğrenmek için “o yaşıyor mu durumu nasıl” diye polis arabası içinde ağladı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi evde yaparak Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Eşini bıçaklanan koca ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Sancaktepe'de bir kişi eşini bıçakladı İZLE









