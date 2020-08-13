Sancaktepe'de bir restoran 10 günde 3. kez kurşunlandı

Sancaktepe'de bir restoran 10 günde 3. kez kurşunlandı

İnönü Mahallesi'nde bulunan bir restaurant alacak verecek meselesi yüzünden 10 gün içinde 3’üncü kez kurşunlandı. Şahıslar uzun namlulu silahlarla gelip restauranta kurşun sıkarak kaçtı.

İstanbul Sancaktepe İnönü Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir restoranda saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, şahıslar restauranta uzun namlulu silahla araba ile gelip ateş ederek kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Restaurant içinde yemek yiyen vatandaşlara kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.





10 GÜN İÇİNDE 3'ÜNCÜ KEZ KURŞUNLANDI

Öte yandan Alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iddia edilen şahıslar daha önce de aynı restoranta gelip ateş ederek kaçmıştı.

Restoran, 10 gün içinde 3’üncü kez kurşunlandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sancaktepe'de bir restoran 10 günde 3. kez kurşunlandı VİDEO

