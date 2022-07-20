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    Sancaktepe'de çatıdan düşen şemsiyeden saniyelerle kurtuldu

    Alışveriş yaptıktan sonra aracına binmek için yolda yürüyen vatandaş, çatıdan düşen bahçe şemsiyesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 20.07.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:30
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    Sancaktepe'de çatıdan düşen şemsiyeden saniyelerle kurtuldu

    Yolda yürüyen vatandaş ölümün kıyısından saniyelerle kurtuldu.

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir vatandaş, alışveriş yapmak için girdiği dükkandan otoparka gitmek için çıktı.

    Otomobiline yürüyen kişinin yürüdüğü güzergahta, çatıdan aşağı bahçe şemsiyesi düştü.

    Olay yerinden saniyeler önce geçti

    Düşen şemsiye park halindeki araca maddi hasar verirken, olay yerinden saniyeler önce yürüyerek geçen vatandaş adeta ölümden döndü.

    Ölümün kıyısından saniyeler ile kurtulan şahsın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    Sancaktepe'de çatıdan düşen şemsiyeden saniyelerle kurtuldu VİDEO

    Sancaktepe de çatıdan düşen şemsiyeden saniyelerle kurtuldu #1

    "Müşterimiz ölmekten 3 saniye ile kurtuldu"

    İHA'nın aktarımına göre; kazanın yaşandığı yerde esnaf olan Murat Türlü, “Müşterimiz dükkandan çıktı, havada da rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle çatıda kilosuz bırakılan şemsiye aşağı düştü. Aşağıda da tam 3 saniye ile müşterimizin arkasına düştü. Müşterimiz de ölmekten 3 saniye ile kurtuldu. Aracın ise tavanını deldi, müşterimizin üzerine gelseydi ölmüş olurdu.” dedi.

    Sancaktepe de çatıdan düşen şemsiyeden saniyelerle kurtuldu #2

    Sancaktepe de çatıdan düşen şemsiyeden saniyelerle kurtuldu #3

    Sancaktepe de çatıdan düşen şemsiyeden saniyelerle kurtuldu #4

    Sancaktepe de çatıdan düşen şemsiyeden saniyelerle kurtuldu #5


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