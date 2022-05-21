Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.091
-1.31%
BTXN Coin
13.26
1.53%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Sancaktepe'de cinayet zanlısı polisle çatıştı

    Otomobiliyle polisten kaçtığı esnada polisle çatışan bir şahıs, bacağından vurularak yakalandı.
    • 21.05.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe'de cinayet zanlısı polisle çatıştı

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Basra Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

    Polis ekipleri, içerisinde cinayet şüphelisi olan C.F.'nin bulunduğu otomobili  kovalamaya başladı.

    Çatışmaya girdi vurularak etkisiz hale getirildi

    Bir süre sonra sıkıştırılan şüpheli polis ekipleriyle çatışmaya girdi. Polislere ateş eden C.F. karşılık ateşiyle bacağından vuruldu. Yaralanan şahıs, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil içerisinde bulunan diğer 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre otomobil içerisinde 2 adet tabanca bulunurken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

    Polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi

    Sancaktepe de cinayet zanlısı polisle çatıştı #1

    Sancaktepe de cinayet zanlısı polisle çatıştı #2

    Sancaktepe de cinayet zanlısı polisle çatıştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kadıköy'de diş hekimi ofisinde öldürüldü
    3. Sayfa

    Kadıköy'de diş hekimi ofisinde öldürüldü

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Birevim 21 Mayıs
    Advertorial Mobil

    Birevim 21 Mayıs

    Görüş Bildir