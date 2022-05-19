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    Sancaktepe'de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu

    Mahallede oynadığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Halil Fener ölümden döndü.
    • 19.05.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 09:14
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    Sancaktepe'de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde oynayan 4 yaşındaki Halil Fener, arkadaşlarının yanına gitmeye çalışırken bir anda hareket eden aracın altında kaldı.

    Mucize kurtuluş

    İHA'nın haberine göre minik Halil kazadan yara almadan kurtuldu. O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek Halil'i kucaklayıp hastaneye götürdü. ocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Kaza anı kamerada

    Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sancaktepe'de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu ViDEO

    Sancaktepe de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu #1

    Sancaktepe de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu #2

    Sancaktepe de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu #3

    Sancaktepe de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu #4


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