Sancaktepe'de cipin çarptığı çocuğun kurtuluşu

Mahallede oynadığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Halil Fener ölümden döndü.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde oynayan 4 yaşındaki Halil Fener, arkadaşlarının yanına gitmeye çalışırken bir anda hareket eden aracın altında kaldı.

Mucize kurtuluş

İHA'nın haberine göre minik Halil kazadan yara almadan kurtuldu. O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek Halil'i kucaklayıp hastaneye götürdü. ocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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