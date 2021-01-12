Küçük bir çocuğun tütün satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, dükkanda bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe Meclis Mahallesi’nde bulunan bir dükkana baskın düzenledi.

Baskında, tütünlerin bulunduğu rafların arkasında Z.A. isimli küçük bir çocuk bulundu.

TÜTÜN SATIŞI YAPTIRAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

Z.A., polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Dükkanda bulunan İ.A. (44) ve B.A. (42) ise çocuğa tütün satışı yaptırmaktan gözaltına alındı.

Dükkanda yapılan aramalarda da 200 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet kilitli poşet içerisinde toplam 4 bin 500 adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi.

Sancaktepe'de çocuğa tütün satışı yaptıran şahıslara gözaltı