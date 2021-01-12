Euro
9.1248
0.28%
Dolar
7.5067
0.3%
Altın
444.46
0.11%
Borsa
1.549
0.8%
Bitcoin
254.044
-2.48%
EXEN Coin
11.61
2.11%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Sancaktepe'de çocuğa tütün satışı yaptıran şahıslara gözaltı

    Küçük bir çocuğun tütün satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, dükkanda bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 17:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe'de çocuğa tütün satışı yaptıran şahıslara gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe Meclis Mahallesi’nde bulunan bir dükkana baskın düzenledi.

    Baskında, tütünlerin bulunduğu rafların arkasında Z.A. isimli küçük bir çocuk bulundu.

    TÜTÜN SATIŞI YAPTIRAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

    Z.A., polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Dükkanda bulunan İ.A. (44) ve B.A. (42) ise çocuğa tütün satışı yaptırmaktan gözaltına alındı.

    Dükkanda yapılan aramalarda da 200 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet kilitli poşet içerisinde toplam 4 bin 500 adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi.

    Sancaktepe'de çocuğa tütün satışı yaptıran şahıslara gözaltı

    Sancaktepe de çocuğa tütün satışı yaptıran şahıslara gözaltı #1

    Sancaktepe de çocuğa tütün satışı yaptıran şahıslara gözaltı #2

    Sancaktepe de çocuğa tütün satışı yaptıran şahıslara gözaltı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir