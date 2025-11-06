Sancaktepe'de drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

- İstanbul Sancaktepe'de drift yapan sürücü, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine gözaltına alındı.
- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Sürücü U.A.Ç.'ye 46 bin lira ceza verildi.
İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şehit Abdurrahmangazi Caddesi’nde bir sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Paylaşımlar üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
46 BİN LİRA CEZA YEDİ
Kimliği belirlenen sürücü U.A.Ç., “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan gözaltına alındı. U.A.Ç.’ye ayrıca 46 bin lira idari para cezası uygulandı.