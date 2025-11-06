Abone ol: Google News

Sancaktepe'de drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

İstanbul Sancaktepe'de otomobiliyle drift atan sürücü gözaltına alınırken, 46 bin lira ceza kesildi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 20:17
  • İstanbul Sancaktepe'de drift yapan sürücü, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine gözaltına alındı.
  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
  • Sürücü U.A.Ç.'ye 46 bin lira ceza verildi.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şehit Abdurrahmangazi Caddesi’nde bir sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Paylaşımlar üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

46 BİN LİRA CEZA YEDİ

Kimliği belirlenen sürücü U.A.Ç., “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan gözaltına alındı. U.A.Ç.’ye ayrıca 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

