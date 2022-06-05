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    Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü

    Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü

    Sancaktepe'de bir şüpheli şahıs, düğün konvoyunun önüne geçip pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O esnada yoldan geçen sivil polis ekipleri, magandaları suçüstü yakaladı.
    • 05.06.2022 - 21:55
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:23
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    İstanbul'un Sancaktepe ilçesi TEM bağlantı yolunda meydana gelen olayda, düğün konvoyunun önüne geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle sağa, sola, havaya ateş açtı. Yanında bulunan diğer kişi de silahla havaya ateş açtı.

    Konvoyda havaya ateş açan magandayı sivil polis yakaladı

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O esnada konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan polis ekipleri, üst geçitten aşağıya atlayıp, yoldan geçen araçla beraber konvoy aracındaki magandaları durdurmak için operasyona devam etti.

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmaları sonucu konvoydaki silahlara el konuldu. Şüpheliler ise ifadesine alınmak üzere emniyete götürüldü.

    O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü ViDEO

    Sancaktepe de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü #1

    Sancaktepe de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü #2


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