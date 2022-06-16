- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sancaktepe'de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı
Sancaktepe'de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı
- 16.06.2022 - 09:04
- Güncelleme : 16.06.2022 - 10:02
İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Havza Sokak’ta, gece saat 01.00 sıralarında, özel halk otobüsü garajında bulunan İETT otobüslerini yıkamakla görevli yıkama personeli Mehmet Gündüz, yıkamak için koltuğuna oturduğu otobüsle kaza yaptı.
Ehliyetsiz olduğu belirtilen Gündüz, kontrolünü kaybederek park halinde bulunan İETT otobüsüne çarptı.
Çitleri yıktı, sokağa daldı
İHA’nın haberine göre, panikleyerek gaza basan Gündüz, garajın etrafında bulunan çitleri yıkarak bir sokağa daldı.
Sancaktepe'de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı ViDEO
Otomobil, ev ile otobüs arasında sıkıştı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, sokakta park halinde bulunan bir otomobili, ev ile otobüs arasına sıkıştırarak hurdaya çevirdi.
Kazada İETT otobüsünü süren yıkamacı, otobüs içerisinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokak üzerinde çevre emniyeti alırken, itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, bölgedeki hastaneye kaldırıldı.