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    Sancaktepe'de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı

    Özel halk otobüsü garajında bulunan İETT otobüsünü yıkamak için alan ehliyetsiz sürücü Mehmet Gündüz, kontrolünü kaybetti. Sokağa dalan Gündüz, bir otomobili hurdaya çevirdi.
    • 16.06.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 10:02
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    Sancaktepe'de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Havza Sokak’ta, gece saat 01.00 sıralarında, özel halk otobüsü garajında bulunan İETT otobüslerini yıkamakla görevli yıkama personeli Mehmet Gündüz, yıkamak için koltuğuna oturduğu otobüsle kaza yaptı.

    Ehliyetsiz olduğu belirtilen Gündüz, kontrolünü kaybederek park halinde bulunan İETT otobüsüne çarptı.

    Çitleri yıktı, sokağa daldı

    İHA’nın haberine göre, panikleyerek gaza basan Gündüz, garajın etrafında bulunan çitleri yıkarak bir sokağa daldı.

    Sancaktepe'de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı ViDEO

    Sancaktepe de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı #1

    Otomobil, ev ile otobüs arasında sıkıştı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, sokakta park halinde bulunan bir otomobili, ev ile otobüs arasına sıkıştırarak hurdaya çevirdi.

    Kazada İETT otobüsünü süren yıkamacı, otobüs içerisinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri sokak üzerinde çevre emniyeti alırken, itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

    Sancaktepe de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı #2

    Sancaktepe de ehliyetsiz personel, İETT otobüsü ile kaza yaptı #3


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