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- Sancaktepe’de eli silahlı 3 kişi, Afgan market sahibine saldırı
Sancaktepe’de eli silahlı 3 kişi, Afgan market sahibine saldırı
- 20.08.2022 - 16:40
- Güncelleme : 20.08.2022 - 16:52
İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi Sema Sokak'ta market işleten Afganistan uyruklu İsmail Danış, geçen perşembe saat 21.00 sıralarında, iş yerini kapatarak müşterilerle birlikte dışarıya çıktığı sırada, eli silahlı ve bıçaklı 3 kişinin saldırısına uğradı.
Saldırganlardan biri müşterilerden birine yumruk atarak elindeki poşeti aldı. 3 kişi olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
4 gün önce iş yeri sahibini darbettiler iddiası
DHA’nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kameraları inceleyerek kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların olayın yaşandığı günden 4 gün önce aynı dükkana gelerek iş yeri sahibi Danış'ı darbedip bir miktar parasını alıp kaçtıkları iddia edildi.
Sancaktepe’de eli silahlı 3 kişi, Afgan market sahibine saldırı VİDEO
“Bizi burada barındırmayacaklarını söylediler”
Saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu İsmail Danış, “Bu olaydan 4 gün önce dükkana gelerek her yeri dağıttılar. Kasadan paraları aldılar. Az miktarını ellerinden aldık. Sonra beni darbedip kaçtılar. Daha sonra bana bizi burada barındırmayacaklarını söylediler. Tekrar geleceğiz dediler. Perşembe akşamı geldiler. Dükkanın kepenklerini indiriyorduk. 3 kişi geldi. Müşterilerin birini darp ettiler. Telefonunu almışlar. Şikayetçi olduk. Görüntüleri polise verdik. 8 sene önce Afganistan'dan geldik eşimle beraber. Dükkanı yeni açmıştık.” dedi.