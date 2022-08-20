Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe’de eli silahlı 3 kişi, Afgan market sahibine saldırı

Sancaktepe’de eli silahlı 3 kişi, Afgan market sahibine saldırı

Eli silahlı ve bıçaklı olan 3 kişi, market işleten Afganistan uyruklu İsmail Danış’ı ve müşterilerini darbetti. Daha öncede darbedildiğini söyleyen Danış, “Sizi burada barındırmayacağız dediler” dedi.