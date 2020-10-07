Sancaktepe'de engelli şahıs, aracına bindiği kadını gasp ve taciz etti

Sancaktepe'de engelli şahıs, aracına bindiği kadını gasp ve taciz etti

Engelli şahıs, arabasına bindiği kadının 2 bin lirasını gasbettikten sonra taciz etmeye kalkıştı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin araca bindiği anlar kameraya yansıdı.

29 Eylül Salı günü İstanbul Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinden çıkan Elif Ç., saat 03.00 sıralarında 34 JT 2573 plakalı otomobille hastanede yatan annesine ziyaret etmeye gitti.

Küçüksu Mahallesi Hekimbaşı Çiftlik Caddesine geldiği sırada engelli olduğu öğrenilen E. T. ve kimliği belirsiz üç kişi Elif Ç.'nin otomobilini durdurdu.

DİREKSİYONA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Sancaktepe'ye gitmek istediğini belirten E. T., Elif Ç.'nin aracına bindi. Bir süre gittikten sonra E. T., Elif Ç.'ye iddaiya göre 'Sen bu yolları bilmezsin' diyerek direksiyona geçmek istedi.

PARA İSTEDİ

Otomobili kullanan E. T., aracın yakıtının azaldığını fark edince benzin istasyonuna giderek yakıt aldı. Ödemeyi Elif Ç.'ye araç içerisinde yaptıran E. T., Elif Ç.'den para istedi.

Sancaktepe'de engelli şahıs, aracına bindiği kadını gasp ve taciz etti VİDEO



TACİZ ETMEYE KALKIŞTI

En yakın ATM'ye gittiklerinde Elif Ç. E.T.'ye , bin lira çekip verdi ancak E. T. parayı az buldu. Elif Ç. tekrar bin lira çekerek E. T.'ye verdi. 2 bin lira parayı alan E. T. Elif Ç'yi ormanlık alana götürerek taciz etmeye kalktı.

ÇIĞLIK ATINCA KAÇTI

Elif Ç. çığlık atarak tepki gösterince E. T. kadını Atatürk Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonu yakınında indirdi. Şüpheli kaçtı.

Elif Ç. durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlatarak yaklaşık 50 kamera üzerinde inceleme yaptı.

KAMERAYA YANSIDI

E. T.'nin kimliğini tespit eden ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. E. T.'nin Elif Ç.'nin arabasına bindiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

O görüntülerde engelli E. T.'nin bir otomobili durdurduğu ve otomobile bindiği görülüyor. E.T. karakoldaki işlemlerinin ardundan adliyeye sevk edildi.













