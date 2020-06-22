Polis olduklarını söyleyerek tatlıcı dükkanındaki işçilerin cep telefonlarını ve paralarını gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir tatlıcı dükkanına gelen şahıslar, polis olduklarını söyleyip kimlik kontrolü yaptı.

Kontrol sırasında çalışanların cep telefonunu ve paralarını alan şahıslar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Çalışanlar yaşanan olayın ardından durumu polis ekiplerine bildirirken ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞKA BİR KİŞİYİ DAHA GASBETTİLER

Çalışmalar devam ederken aynı şüpheliler bu kez Mahmutbey'de ortaya çıktı.

Şüpheliler yolda yürüyen Mısır uyruklu Elnzahy M.E.'nin yanına yaklaşarak önce kimlik sordu ardından gasp olayını gerçekleştirdi. Polise başvuran Elnzahy M.E. "Yolda yürüyordum. Yanıma yaklaşıp kimlik sordular ardından cebimde ne kadar para olduğunu sordular. 2 bin 700 liram olduğunu söyleyince 2 bin lirasını istediler. İnceleyip geri vereceklerini söylediler. Sonra kaçtılar." dedi.

Sancaktepe'de işçileri gasbeden sahte polisler yakalandı

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini sonra kimliklerini tespit etti.

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda Hasan A.(21), Muhammed E. Ç.(21), Özcan O.(19) ve Selman Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte biri kuru sıkı iki tabanca ile iki adet el telsizi ele geçirildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Poliste işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Hasan A., Muhammed E.Ç. ve Özcan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli Selman Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.