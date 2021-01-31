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    Sancaktepe’de gençlerin ölümden kıl payı kurtuluşu

    Servis minibüsü, kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu devrilerek yan yattı. Feci kaza kameralara yansırken, kaldırımda yürüyen 2 genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 10:37
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    Sancaktepe’de gençlerin ölümden kıl payı kurtuluşu

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi’ndeki iki farklı sokak üzerinde seyreden 34 LLN 179 plakalı servis minibüsü ile kapalı kasa kamyonet keşişim noktasında çarpıştı.

    Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, devrilerek yan yattı.

    2 GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Kaza sonucu minibüsün şoförü yaralanırken, kamyonet sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Kamyonet ile minibüsün çarpışması sırasında kaldırım yürüyen 2 gencin saniyelerle ölümden kurtulması görüntülerde yer alıyor…

    Sancaktepe’de gençlerin ölümden kıl payı kurtuluşu VİDEO

    Sancaktepe’de gençlerin ölümden kıl payı kurtuluşu #1

    MİNİBÜSÜ VATANDAŞLAR DÜZELTTİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Vatandaşlar tarafından minibüsten çıkartılan sürücü, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    Vatandaşların yardımıyla düzeltilen minibüs, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

    Sancaktepe’de gençlerin ölümden kıl payı kurtuluşu #2

    Sancaktepe’de gençlerin ölümden kıl payı kurtuluşu #3

    Sancaktepe’de gençlerin ölümden kıl payı kurtuluşu #4

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