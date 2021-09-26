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Sancaktepe'de gölette kaybolan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

Sancaktepe'de gölette kaybolan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

Dün Aydos göletine giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Eriş'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri çeken kişinin Eriş'e, "Yüz" diye bağırdığı belirlendi.