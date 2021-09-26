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    Sancaktepe'de gölette kaybolan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

    Dün Aydos göletine giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Eriş'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri çeken kişinin Eriş'e, "Yüz" diye bağırdığı belirlendi.
    • DHA
    • 26.09.2021 - 16:26
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    Sancaktepe'de gölette kaybolan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, Aydos göletine girdi.

    Gölete giren Eriş saat 17:00 sıralarında gölette kayboldu. Hüseyin Eriş'in gölette kaybolmasının ardından son anları ortaya çıktı.

    KAYBOLAN ŞAHSI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Görüntülerde Hüseyin Eriş'in gölette kulaç atarak ilerlediği görülürken, görüntüleri çekenlerin ise endişeleri konuşmalarına yansıdı.

    Çekim yapan bir kişi, "Yüz" diye seslenirken, yanında bulunan bir kişinin ise "Bir şey olacak" şeklinde konuştuğu duyuldu.

    Polis ve itfaiyeye ait dalgıçların Hüseyin Eriş'i arama çalışmaları devam ederken, gölette çevresinde ise ailesinin bekleyişi sürüyor.

    Sancaktepe de gölette kaybolan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı #1

    Sancaktepe de gölette kaybolan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı #2

    Sancaktepe de gölette kaybolan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı #3

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