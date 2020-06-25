Bir apartmanın önüne gelerek bir süre bekleyen hırsız, daha sonra hamle yaparak balkona asılan olan halıyı çaldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın önüne gelen şahıs, kurutulmak üzere balkona asılan bir halıyı çalıp kayıplara karıştı.

UYGUN ZAMANI BEKLEDİ

Apartmanın önünde bir süre oyalanıp uygun zamanı kollayan hırsız, bir anda hamle yaparak asılı olan halıyı aşağı doğru çekti. Halıyı kucaklayan hırsız, daha sonra hızla koşarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızın o anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sancaktepe'de halı çalan hırsız kameraya yansıdı ViDEO