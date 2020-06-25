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    Sancaktepe'de halı çalan hırsız kameraya yansıdı

    Bir apartmanın önüne gelerek bir süre bekleyen hırsız, daha sonra hamle yaparak balkona asılan olan halıyı çaldı.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 10:03
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    Sancaktepe'de halı çalan hırsız kameraya yansıdı #1

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın önüne gelen şahıs, kurutulmak üzere balkona asılan bir halıyı çalıp kayıplara karıştı.

    UYGUN ZAMANI BEKLEDİ

    Apartmanın önünde bir süre oyalanıp uygun zamanı kollayan hırsız, bir anda hamle yaparak asılı olan halıyı aşağı doğru çekti. Halıyı kucaklayan hırsız, daha sonra hızla koşarak bölgeden uzaklaştı.

    Hırsızın o anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Sancaktepe'de halı çalan hırsız kameraya yansıdı ViDEO

    Sancaktepe'de halı çalan hırsız kameraya yansıdı #2

    Sancaktepe'de halı çalan hırsız kameraya yansıdı #3

    Sancaktepe'de halı çalan hırsız kameraya yansıdı #4

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