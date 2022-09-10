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    Sancaktepe’de halı silkeleme cinayetle bitti

    Balkonundan halı silkeleme tartışmasında baba yaralandı, 24 yaşındaki oğlu öldü. Gözaltına alınan katil zanlısının, özel güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.
    • 10.09.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 10:53
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    Sancaktepe’de halı silkeleme cinayetle bitti

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında oturan aileden Muhammed Ebik (24) ve babası Adem Ebik, dün akşam saat 18.00 sıralarında evin balkonundan halı silkeledi.

    O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai Karaman, silahla baba ve oğluna ateş açtı.

    Baba Adem Ebik kolundan yaralanırken, duruma sinirlenen Muhammed Ebik alt kata inerek kiracının kapısına gitti.

    Tartışma büyüdü, göğsünden vurdu

    Kapıyı açan Karaman, Muhammet Ebik'le bir süre tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Refai Karaman, Ebik'i silahla göğsünden vurdu.

    Ebik kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Sancaktepe’de halı silkeleme cinayetle bitti #1

    Polis katili yakaladı

    İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis, Karaman'ı olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürürken, Muhammet Ebik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kolundan yaralanan baba Adem Ebik de, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sancaktepe’de halı silkeleme cinayetle bitti #2

    Bölgeden kuş uçurtulmadı

    Ekipler binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede önlem alırken, savcı ve olay yeri ekipleri, binada incelemede bulundu.

    Muhammet Ebik'in cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Sancaktepe’de halı silkeleme cinayetle bitti #3

    Yakınları sinir krizi geçirdi

    Haberi alan Ebik'in yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.

    DHA’ya konuşan mahalle sakinlerinden Murat Rengi, “Halı silkeleme davasıymış. Önce bir diyalog yaşamışlar. Yukarıdan mermiyi sıkıyor babasının koluna geliyor. Daha sonra çocuğu çıkıyor dışarıya.” dedi.

    Sancaktepe’de halı silkeleme cinayetle bitti #4

    Özel güvenlik görevlisi çıktı

    Öte yandan saldırgan Recai Karaman'ın özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Sancaktepe’de halı silkeleme cinayetle bitti #5


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