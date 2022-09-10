Sancaktepe’de halı silkeleme cinayetle bitti

Balkonundan halı silkeleme tartışmasında baba yaralandı, 24 yaşındaki oğlu öldü. Gözaltına alınan katil zanlısının, özel güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında oturan aileden Muhammed Ebik (24) ve babası Adem Ebik, dün akşam saat 18.00 sıralarında evin balkonundan halı silkeledi.

O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai Karaman, silahla baba ve oğluna ateş açtı.

Baba Adem Ebik kolundan yaralanırken, duruma sinirlenen Muhammed Ebik alt kata inerek kiracının kapısına gitti.

Tartışma büyüdü, göğsünden vurdu

Kapıyı açan Karaman, Muhammet Ebik'le bir süre tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Refai Karaman, Ebik'i silahla göğsünden vurdu.

Ebik kanlar içerisinde yere yığıldı.

Polis katili yakaladı

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, Karaman'ı olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürürken, Muhammet Ebik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kolundan yaralanan baba Adem Ebik de, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeden kuş uçurtulmadı

Ekipler binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede önlem alırken, savcı ve olay yeri ekipleri, binada incelemede bulundu.

Muhammet Ebik'in cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Haberi alan Ebik'in yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi.

DHA’ya konuşan mahalle sakinlerinden Murat Rengi, “Halı silkeleme davasıymış. Önce bir diyalog yaşamışlar. Yukarıdan mermiyi sıkıyor babasının koluna geliyor. Daha sonra çocuğu çıkıyor dışarıya.” dedi.

Özel güvenlik görevlisi çıktı

Öte yandan saldırgan Recai Karaman'ın özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.