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    Sancaktepe'de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı

    Bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, otomobilleriyle polisten kaçtıkları sırada motosikletli polis ekiplerine çarptı.
    • 30.09.2022 - 21:35
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 21:41
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    Sancaktepe'de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı

    İstnabul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde 2 şüpheli, evden hırsızlık yaptı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, otomobilleriyle kaçmaya başladı.

    Şahıslar motosikletli polislere çarptı

    Asiltürk Caddesi'nde ilerleyen şüpheliler, otomobilleriyle motosikletli polis ekiplerine çarptı.

    İki polis memuru, hafif şekilde yaralanırken şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya devam etti.

    Sancaktepe'de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı VİDEO

    Sancaktepe de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı #1

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

    Kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı otomobil, Baki Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

    Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Terk edilen araçta, çok sayıda çalıntı elektronik alet ve ziynet eşyası bulundu.

    O anlar kamerada

     

    Hırsızlık şüphelilerinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin bir sokakta arızalandığı ve araçtan inen 2 şüphelinin yaya olarak kaçtığı görüldü.

    Sancaktepe de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı #2

    Sancaktepe de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı #3

    Sancaktepe de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı #4

    Sancaktepe de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı #5

    Sancaktepe de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı #6


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