Sancaktepe'de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı

Sancaktepe'de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı

Bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, otomobilleriyle polisten kaçtıkları sırada motosikletli polis ekiplerine çarptı.

İstnabul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde 2 şüpheli, evden hırsızlık yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, otomobilleriyle kaçmaya başladı.

Şahıslar motosikletli polislere çarptı

Asiltürk Caddesi'nde ilerleyen şüpheliler, otomobilleriyle motosikletli polis ekiplerine çarptı.

İki polis memuru, hafif şekilde yaralanırken şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya devam etti.

Sancaktepe'de hırsız ve polis kovalamacası, kazayla sonuçlandı VİDEO

Şüphelileri yakalamak için ç alışma başlatıldı

Kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı otomobil, Baki Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Terk edilen araçta, çok sayıda çalıntı elektronik alet ve ziynet eşyası bulundu.

O anlar kamerada

Hırsızlık şüphelilerinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin bir sokakta arızalandığı ve araçtan inen 2 şüphelinin yaya olarak kaçtığı görüldü.

















