Sancaktepe’de husumetlisinin aracını kundakladı

Eski bir alacak verecek meselesinin kinini tutan şüpheli, husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı. O anlar kameraya yansırken, mahkeme çıkan şüpheli, serbest kaldı.

Sabaha karşı İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi’ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki aracın yanına yanaştı.

Çevreyi kontrol eden şüpheli, yakıt dökerek aracı ateşe verdi.

Araç alevlere teslim olurken, şüpheli kaçtı.

Araç sahibine ulaşıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen çalışma başlattı.

Bir yandan çevredeki güvenlik kamera görüntülerini mercek altına alan emniyet ekipleri, diğer yandan da yakılan aracın sahibi T.B.’nin ifadesine başvurdu.

Ekipler, sürücüye herhangi bir hasmı olup olmadığını sordu.

O anlar kamerada

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırmalarda şüphelinin eşkalini belirledi.

Kundakçının, K.B. olduğu anlaşıldı.

Öte yandan aracın kundaklanma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Suçunu itiraf etti

Şüpheli aynı gün düzenlenen operasyonla Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alındı.

Sorguya alınan ve suçunu itiraf eden K.B., aracı kundaklanan T.B. ile aralarında eski bir alacak verecek meselesi bulunduğunu, bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Serbest kaldı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli aynı gün adli makamlara sevk edildi.

İHA'nın haberine göre K.B., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.