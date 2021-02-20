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- Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
- İHA
- 20.02.2021 - 09:57
- Güncelleme : 20.02.2021 - 09:58
İstanbul Sancaktepe’de Osmangazi Mahallesinde Atayolu Caddesinde servis minibüsü, hatalı yönde dönüş yapmaya çalıştığı sırada, aynı istikamette ilerleyen İETT otobüsü aşırı hız ve kaygan zeminde kontrolünü kaybederek hatalı dönüş yapan servis minibüsüne çarptı.
6 PERSONEL, 1 YOLCU YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki yolcular savruldu. Servis minibüsünde bulunan 6 personel yaralanırken İETT otobüsünde bulunan 1 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralıları çevredeki Hastaneye kaldırdı.
Yaralanan personellerin ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı VİDEO