Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
386.753
7.32%
EXEN Coin
17.41
1.99%
-1ºC
İstanbul
Bulutlu -1 C

    Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

    Caddede ilerleyen İETT otobüsü diğer caddeden çıkan minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan 7 yolcu hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

    İstanbul Sancaktepe’de Osmangazi Mahallesinde Atayolu Caddesinde servis minibüsü, hatalı yönde dönüş yapmaya çalıştığı sırada, aynı istikamette ilerleyen İETT otobüsü aşırı hız ve kaygan zeminde kontrolünü kaybederek hatalı dönüş yapan servis minibüsüne çarptı.

    6 PERSONEL, 1 YOLCU YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki yolcular savruldu. Servis minibüsünde bulunan 6 personel yaralanırken İETT otobüsünde bulunan 1 yolcu yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralıları çevredeki Hastaneye kaldırdı.

    Yaralanan personellerin ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı VİDEO

    Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #1

    Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #2

    Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #3

    Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir