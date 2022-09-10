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    Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcular arasında engelli rampası tartışması

    Sancaktepe’de İETT şoförü, otobüse binmek isteyen engelli vatandaş için engelli rampasını açmayınca yolcular ve şoför arasında tartışma çıktı.
    • 10.09.2022 - 16:19
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    Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcular arasında engelli rampası tartışması

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde Kadıköy hattındaki bir İETT otobüsünde kaydedilen görüntüler, yolcuların tepkisini çekti.

    Yenidoğan mevkiinde seyir halinde olan ve durağa yaklaşan İETT şoförü, otobüse binmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı görünce engelli rampasını açmadı.

    Yolcular tepki gösterdi

    Engelli rampası açılmadığı için otobüse binemeyen engelli vatandaş, mağdur olurken olayı gören diğer yolcular da duruma sessiz kalmayarak şoföre tepki gösterdi.

    "Terbiyesiz"

    Olay sonrası otobüsten inen diğer yolcular, şoförle sözlü tartışmaya girerek "Terbiyesiz" sözleriyle tepki gösterdi.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcular arasında engelli rampası tartışması - VİDEO


    Sancaktepe de İETT şoförü ile yolcular arasında engelli rampası tartışması #1

    Sancaktepe de İETT şoförü ile yolcular arasında engelli rampası tartışması #2

    Sancaktepe de İETT şoförü ile yolcular arasında engelli rampası tartışması #3

    Sancaktepe de İETT şoförü ile yolcular arasında engelli rampası tartışması #4


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