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- Sancaktepe'de kafe basıp, direksiyon öğretmenini dövdüler
Sancaktepe'de kafe basıp, direksiyon öğretmenini dövdüler
- DHA
- 19.01.2022 - 09:12
- Güncelleme : 19.01.2022 - 10:00
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan direksiyon eğitim alanındaki kafede, geçtiğiniz pazar günü ortalık karıştı.
SINAVI GEÇEMEYEN KADININ AİLESİ KAFEYİ BASTI
İddiaya göre direksiyon sınavında başarısız olan kadın, evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine bildirdi. Buna sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, verilen arada öğretmenlerin oturduğu kafeye geldi.
Sancaktepe'de kafe basıp, direksiyon öğretmenini dövdüler ViDEO
ÖĞRETMENİ YUMRUKLARLA DARBETTİLER
Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan öğretmen B.A.'ya bir anda saldırdı. Sonraki adayın sınavına girmeyi beklerken aynı anda baba ile oğlunun yumruklarının hedefi olan öğretmen B.A., yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu tutmasıyla olay sonlandı.
GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDILAR
Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., adları açıklanmayan baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.