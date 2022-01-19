Kızlarının direksiyon sınavından geçemediğini duyan baba ile oğlu, eğitim bölgesindeki kafeye giderek öğretmeni darbetti.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan direksiyon eğitim alanındaki kafede, geçtiğiniz pazar günü ortalık karıştı.

SINAVI GEÇEMEYEN KADININ AİLESİ KAFEYİ BASTI

İddiaya göre direksiyon sınavında başarısız olan kadın, evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine bildirdi. Buna sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, verilen arada öğretmenlerin oturduğu kafeye geldi.

Sancaktepe'de kafe basıp, direksiyon öğretmenini dövdüler ViDEO

ÖĞRETMENİ YUMRUKLARLA DARBETTİLER

Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan öğretmen B.A.'ya bir anda saldırdı. Sonraki adayın sınavına girmeyi beklerken aynı anda baba ile oğlunun yumruklarının hedefi olan öğretmen B.A., yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu tutmasıyla olay sonlandı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDILAR

Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., adları açıklanmayan baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.