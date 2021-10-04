Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi

Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi

Mevlana Mahallesi üzerinde park halindeki bir otomobil, kayarak yolda yürüyen bir yayayı altına aldı. Otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi.