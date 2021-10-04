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- Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi
Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi
- DHA
- 04.10.2021 - 16:35
- Güncelleme : 04.10.2021 - 16:59
İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde, yol kenarında duran park halindeki bir otomobil kaymaya başladı.
O sırada yolda yürüyen bir yaya, kayan otomobilden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Otomobil, yayayı altına alıp bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı hafif yara alarak atlatan yaya, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Otomobil sürücüsünün alınan ifadesinde, otomobilini park ettikten sonra el frenini çektiğini, ardından gelen sesleri duyması üzerine dışarı çıktığında otomobilini park ettiği yerden 3 bina uzakta gördüğünü söylediği öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi VİDEO