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    Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi

    Mevlana Mahallesi üzerinde park halindeki bir otomobil, kayarak yolda yürüyen bir yayayı altına aldı. Otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 16:59
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    Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde, yol kenarında duran park halindeki bir otomobil kaymaya başladı.

    O sırada yolda yürüyen bir yaya, kayan otomobilden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Otomobil, yayayı altına alıp bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazayı hafif yara alarak atlatan yaya, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi #1

    SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

    Otomobil sürücüsünün alınan ifadesinde, otomobilini park ettikten sonra el frenini çektiğini, ardından gelen sesleri duyması üzerine dışarı çıktığında otomobilini park ettiği yerden 3 bina uzakta gördüğünü söylediği öğrenildi.

    Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi VİDEO

    Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi #2

    Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi #3

    Sancaktepe’de, kayan otomobil yolda yürüyen adamı ezdi #4

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