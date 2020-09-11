Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje vurarak takla attı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Meclis Mahallesi'nde, Erdoğan Çuhalı'nın kullandığı 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç, kavşak noktasındaki refüje çarptıktan sonra devrildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Aracın bir süre sürüklendikten sonra durduğu kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Çuhalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan Çuhalı'nın cenazesi, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sancaktepe'de kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi ViDEO