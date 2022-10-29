Sancaktepe'de köpekten kaçan adam otomobilin üzerine çıktı

Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan bir adam panikle çıktığı otomobilin kaputunu yamulttu. Kimliği belirsiz şahıs saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde başıboş sokak köpeği yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı.

Köpek saldırısından kaçmaya çalışan vatandaş hemen yanındaki park halinde bulunan bir otomobilin kaputuna çıkmaya çalıştı.

Kaput çöktü

Köpeğin kendisine yönelmesinin ardından paniğe kapılan vatandaş otomobilin üstüne çıkmaya çalışarak aracın kaputunu çökertti.

Sancaktepe'de bir vatandaş köpek korkusundan arabanın üstüne çıktı VİDEO

Vatandaş yara almadan kurtuldu

Otomobilin arkasına saklanan vatandaş köpeğin geri çekilmesinden sonra saldırıdan yara almadan kurtuldu.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.