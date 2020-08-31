Sancaktepe'de market çalışanına saldıran müşteri

Market içerisinde yediği ürünlerin ödemesini yapmayan kadının, kendisini uyaran çalışana yumrukla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan markete gelen bir kadın, içeride yediği şeylerin ödemesini yapmadan marketten çıkmak istedi.

O sırada durumu fark eden çalışan ise müşteriden yediklerinin parasını istedi.

ÇALIŞANA YUMRUKLU SALDIRI

İkili arasında bir süre sonra tartışma başlarken, çevredeki vatandaşlar tartışmayı büyümeden önlemeye çalıştı. Marketten kaçmaya çalışan kadın ise çalışanının yüzüne peş peşe yumruk atmaya başladı.

DİĞER ÇALIŞAN DA ARAYA GİRDİ

Kavgayı ayırmak için orada bulunan başka bir kadın market çalışanı da, arkadaşının darbedildiğini görünce saldırgana vurmaya başladı. Saldırgan kişi diğer kadın market çalışanına da vurmaya çalışırken, iki kadın saldırgana karşı koymaya çalıştı.

Kavganın son bulmasıyla iki tarafta birbirlerinden şikayetçi oldu.