Sancaktepe'de market çalışanına saldıran şahıs serbest kaldı

Market içerisinde yediği ürünlerin ödemesini yapmayarak kendisini uyaran kadın çalışana saldıran ve gözaltına alınan Cahit B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan markete gelen Cahid B., içeride yediği şeylerin ödemesini yapmadan marketten çıkmak istedi.

O sırada durumu fark eden kadın çalışan ise müşteriden yediklerinin parasını istedi.

TOKAT VE YUMRUKLU SALDIRI

İkili arasında bir süre sonra tartışma başlarken, çevredeki vatandaşlar tartışmayı büyümeden önlemeye çalıştı. Marketten kaçmaya çalışan Cahit B. ise kadın çalışanın yüzüne peş peşe yumruk atmaya başladı.

Kavgayı ayırmak için orada bulunan başka bir kadın market çalışanı da, arkadaşının darbedildiğini görünce saldırgana vurmaya başladı. Cahid B. diğer kadın market çalışanına da vurmaya çalışırken iki kadın, saldırgana karşı koymaya çalıştı.

Kavganın son bulmasıyla iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

Sancaktepe'de market çalışanına saldıran müşteri

SALDIRGAN YAKALANDI

Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Cahit B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Cahit B., işlemlerinin ardından ise "Hırsızlık" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"HIRSIZLIKLA SUÇLANDIM"

Mahkemedeki sorgusunda olay günü kız kardeşi ile birlikte markete alışveriş için gittiklerini, parasını ödediği bir içecek için hırsızlık ile suçlandığını söyleyen Cahit B., "Kasiyer arkamdan bana bağırarak 'Hırsız mısın?' dedi. Ben de bunun üzerine öfkelendim. 'Parası ile aldığım halde nasıl hırsız dersiniz' dedim. Hatta onlara kameradan izleyebileceklerini söyledim." dedi.

"KARŞIMA DİKİLDİ, BEN DE TOKAT ATTIM"

Marketten çıkmak istediği halde kasiyerin çıkmasına engel olduğunu söyleyen Cahit B., "Karşıma dikildi. Ben de ona tokat attım. Daha sonra diğer kasiyer bana arkadan vurdu. Ben de kendimi savundum. Olay bundan ibarettir. Hırsızlık yapmadım. Müştekiler bana vurduğu için ben de onlara karşılık verdim. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.

SERBEST KALDI

Mahkeme, hırsızlık suçunun şüpheli lehine değişme ihtimali ve müştekilerin basit yaralanmasını gerekçe göstererek şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Yurt dışına çıkışı yasaklanan şüpheli, ev hapsine alındı.