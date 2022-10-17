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Sancaktepe'de moto kurye SMA'lı çocuğun yardım kumbarasını çaldı

Sancaktepe'de moto kurye SMA'lı çocuğun yardım kumbarasını çaldı

SMA hastası bir çocuğa ait olduğu öğrenilen yardım kutusu, bir moto kurye tarafından çalındı.