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- Sancaktepe'de moto kurye SMA'lı çocuğun yardım kumbarasını çaldı
Sancaktepe'de moto kurye SMA'lı çocuğun yardım kumbarasını çaldı
SMA hastası bir çocuğa ait olduğu öğrenilen yardım kutusu, bir moto kurye tarafından çalındı.
- 17.10.2022 - 11:44
- Güncelleme : 17.10.2022 - 14:31
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, bir sitede 2 gün önce yaşananlar görenleri şoke etti.
SMA hastası Tuğçe Ebrar’a ait yardım kutusu, bir zincir markete konuldu.
Kumbarayı gözüne kestiren zincir markette görevli olan ve paket servisi yapan moto kurye, etrafı boş bulduğu sırada yardım kumbarasını binanın girişinde bulunan masadan çaldı.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Görenleri şoke edip, pes dedirten o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sancaktepe’de moto kurye SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını çaldı VİDEO