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    Sancaktepe’de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı

    Dönüş yapmak isteyen kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 15:18
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    Sancaktepe’de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Atayolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelerek dönüş yapmak isteyen kamyonet çarpıştı.

    MOTOSİKLETLİ YARALANDI

    Çarpışmanın etkisi ile motosiklet kullanılmaz hale gelirken sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ile ilgili inceleme başlattı.

    Sancaktepe’de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı

    Sancaktepe’de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı #1

    Sancaktepe’de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı #2

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