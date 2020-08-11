Sancaktepe’de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı

Sancaktepe’de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı

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Dönüş yapmak isteyen kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Atayolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelerek dönüş yapmak isteyen kamyonet çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet kullanılmaz hale gelirken sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ile ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe’de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı