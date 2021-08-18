Patenli bir genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli yolculuğu, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde patenli bir genç, kulaklık takıp bir İETT yolcu otobüsünün arkasına takıldı.

Genç uzun süre trafiğe aldırış etmeden, otobüsün arkasına tutunup yolculuk yaptı.

Bir süre sonra genç, otobüse tutunarak tehlikeli hareketler sergilemeye başladı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Trafiğin ortasında adeta şov yapan patenli genç, hem kendini hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

KASK GİYMEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Cep telefonu ve araç kameralarına yansıyan görüntülerde, patenli gencin üzerinde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmadığı görüldü.

Sancaktepe’de patenli genç, İETT otobüsüne tutunup yolculuk yaptı VİDEO



DURAKTA AYRILDI

Bir süre otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğa devam eden genç, durağa geldiği zaman otobüsten ayrıldı.