Euro
9.9358
0.59%
Dolar
8.4602
0.34%
Altın
487.53
0.71%
Borsa
1.46
-0.12%
Bitcoin
387.820
-2.07%
EXEN Coin
26.79
-1.72%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Sancaktepe’de patenli genç, İETT otobüsüne tutunup yolculuk yaptı

    Patenli bir genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli yolculuğu, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe’de patenli genç, İETT otobüsüne tutunup yolculuk yaptı

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde patenli bir genç, kulaklık takıp bir İETT yolcu otobüsünün arkasına takıldı.

    Genç uzun süre trafiğe aldırış etmeden, otobüsün arkasına tutunup yolculuk yaptı.

    Bir süre sonra genç, otobüse tutunarak tehlikeli hareketler sergilemeye başladı.

    TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

    Trafiğin ortasında adeta şov yapan patenli genç, hem kendini hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

    Sancaktepe’de patenli genç, İETT otobüsüne tutunup yolculuk yaptı #1

    KASK GİYMEDİĞİ GÖRÜLDÜ

    Cep telefonu ve araç kameralarına yansıyan görüntülerde, patenli gencin üzerinde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmadığı görüldü.

    Sancaktepe’de patenli genç, İETT otobüsüne tutunup yolculuk yaptı VİDEO

    DURAKTA AYRILDI

    Bir süre otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğa devam eden genç, durağa geldiği zaman otobüsten ayrıldı.

    Sancaktepe’de patenli genç, İETT otobüsüne tutunup yolculuk yaptı #2

    Sancaktepe’de patenli genç, İETT otobüsüne tutunup yolculuk yaptı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir