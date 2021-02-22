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    Sancaktepe'de polisten kaçan iki şüphelinin bacağı kırıldı

    Gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çalınca paniğe kapılarak camdan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi yaralandı.
    • DHA
    • 22.02.2021 - 07:06
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    Sancaktepe'de polisten kaçan iki şüphelinin bacağı kırıldı

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Minber Sokak üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında gürültü sebebiyle yapılan ihbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı.

    İKİSİNİN BACAĞI KIRILDI

    Binanın arkasından gelen sesler üzerine oraya yönelen polis ekipleri balkondan atlayan şüphelilerle karşılaştı.

    Birinci kat balkonundan atlayan 4 kişinin ikisi kaçmayı başarırken, diğer iki kişinin bacakları kırıldı.

    Sancaktepe de polisten kaçan iki şüphelinin bacağı kırıldı #1

    POLİS KAÇAN 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

    Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Sancaktepe de polisten kaçan iki şüphelinin bacağı kırıldı #2

    Sancaktepe de polisten kaçan iki şüphelinin bacağı kırıldı #3

    Sancaktepe de polisten kaçan iki şüphelinin bacağı kırıldı #4

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