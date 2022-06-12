Sancaktepe'de sahte içki için elektronik ürün mağazasını bastılar

Kaçak içkiye yönelik operasyon düzenleyen ekipler, baskına gittikleri elektronik ürün mağazasında 38 şişe sahte içkiye el koydu.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin sahte içki tüketimi ve satışına yönelik operasyonları devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde elektronik mağazasında sahte içki olduğu ihbarı aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı.

Ürünler ele geçirildi

Mağazaya operasyon düzenleyen ekipler, A.Y., Z.H.İ, ve F.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, birer litrelik dolu halde 19 viski ve 19 votka, 13 boş içki şişesi, 59 adet TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü, 37 yabancı bandrol ele geçirildi.

Serbest bırakıldılar

Haklarında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılan şüphelilerin, serbest bırakıldığı öğrenildi.











