9 adet 200 TL’lik banknotu satıcıya veren şahıs kameraya yansıdı. Polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Sancaktepe’de, sahte parayla televizyon satışı gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Mahallesi'nde V.C. isimli vatandaş, televizyonunun satışını internetten gerçekleştirdi.

9 adet 200 TL’lik banknot tespit edildi

Aynı vatandaş, müşteriden aldığı 9 adet 200 TL’lik banknotun sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu.

İnceleme başlatan polis, şahsın ticari taksi ile gelerek V.C. ile buluştuğunu, alışveriş sonrası aynı araçla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Üzerinden 5 bin lira sahte para çıktı

M.Ç. (19) isimli şüpheli, 11 Eylül tarihinde Yenidoğan Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı.

Şahsın üzerinden 5 bin TL sahte para çıkarken, suç unsuru televizyon da ele geçirildi.

Sancaktepe’de sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada ViDEO

Suç kayıtları ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, şahsın yapılan sorgulamasında, parada sahtecilik ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.