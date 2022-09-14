Petrol
93.62
0.48%
Euro
18.2853
0.51%
Dolar
18.2534
0.02%
Altın
1.001
0.12%
Borsa
3379
0.00%
Bitcoin
375.044
-9.80%
BTXN Coin
6.39
-6.16%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Sancaktepe’de sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada

    9 adet 200 TL’lik banknotu satıcıya veren şahıs kameraya yansıdı. Polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
    • 14.09.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe’de sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada

    İstanbul Sancaktepe’de, sahte parayla televizyon satışı gerçekleştirildi.

    Eyüpsultan Mahallesi'nde V.C. isimli vatandaş, televizyonunun satışını internetten gerçekleştirdi.

    9 adet 200 TL’lik banknot tespit edildi

    Aynı vatandaş, müşteriden aldığı 9 adet 200 TL’lik banknotun sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu.

    İnceleme başlatan polis, şahsın ticari taksi ile gelerek V.C. ile buluştuğunu, alışveriş sonrası aynı araçla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

    Üzerinden 5 bin lira sahte para çıktı

    M.Ç. (19) isimli şüpheli, 11 Eylül tarihinde Yenidoğan Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı.

    Şahsın üzerinden 5 bin TL sahte para çıkarken, suç unsuru televizyon da ele geçirildi.

    Sancaktepe’de sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada ViDEO

    Suç kayıtları ortaya çıktı

    İHA'nın haberine göre, şahsın yapılan sorgulamasında, parada sahtecilik ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

    M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Sancaktepe’de sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada #1

    Sancaktepe’de sahte para ile televizyon satın alan şahıs kamerada #2


    Denizli'de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 2 ölü
    3. Sayfa

    Denizli'de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 2 ölü

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Türkiye’de tek olan aracını büyük tekliflere rağmen satmıyor
    3. Sayfa

    Türkiye’de tek olan aracını büyük tekliflere rağmen satmıyor

    Görüş Bildir