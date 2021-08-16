Sancaktepe'de sanal tombala oynayanlara polis baskını

İnternet üzerinden kumar oynandığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 şahıs ve iş yeri sahibi hakkında idari işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, geçen pazar İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde sanal kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, saat 23.50 sıralarında iş yerine baskın yaptı.

BİN 30 LİRA VE 5 BİLGİSAYARA EL KONULDU

İş yerinde sanal kumardan kazanıldığı düşünülen bin 30 lira para ve 5 bilgisayara el konuldu.

6 KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Şüphelilerden kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na 34. Maddesine istinaden idari işlem yapılırken, iş yeri sahibi M.Ö. isimli kişiye de "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Baskın anı kameraya yansıdı.









