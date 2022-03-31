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    Sancaktepe’de şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü

    İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs şarampole yuvarlanırken, araçtan fırlayan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 07:04
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    Sancaktepe’de şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü

    Fatih Mahallesi Esentepe sokak üzerinde bulunan Ortadağ Tepesi Parkı’nda, Samet Yılmaz idaresindeki 34 DJA 730 plakalı panelvan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    TAKLA ATAN ARACINDAN DIŞARI SAVRULDU

    Takla atan minibüsün sürücüsü, dışarı fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten fırlayan sürücü, olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı.

    Sancaktepe’de şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü #1

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Samet Yılmaz, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sürücü Samet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

     

    Sancaktepe’de şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü #2

    Sancaktepe’de şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü #3

    Sancaktepe’de şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü #4


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