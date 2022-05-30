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Sancaktepe'de silahlı kavga
Bir kişinin bacağından yaralandığı kavgada, polis tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, olay anı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
- 30.05.2022 - 10:52
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan Sarıgazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
DHA'nın haberine göre; kavga sırasında Sercan P. isimli şahıs, karşısındaki Abdülkadir K.'ya tokat attı.
Bacağından yaralandı
Bunun üzerine tokat yiyen Abdülkadir K. silahla ateş ederek, Sercan P.'yi bacağından yaralandı.
Yaralı Sercan P. hastaneye kaldırılırken, Abdülkadir K. polis tarafından gözaltına alındı.
Tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir K. mahkemece tutuklandı.