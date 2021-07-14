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Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti

Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti

Kimliği bilinmeyen silahlı bir şahıs, annesini darbetti. Olaya müdahale etmek isteyen bir vatandaşı da darbeden şahsın o anları kameralara yansıdı.