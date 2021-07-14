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    Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti

    Kimliği bilinmeyen silahlı bir şahıs, annesini darbetti. Olaya müdahale etmek isteyen bir vatandaşı da darbeden şahsın o anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 10:00
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    Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kimliği bilinmeyen silahlı bir kişi, sokak ortasında annesini darbetti.

    Kaldırımda oturan annesine şiddet gösteren şahıs, kadını yaka paça götürmek istedi.

    Çevredeki vatandaşlardan biri olaya müdahale etmek isteyince şahıs tarafından darbedildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Sokak ortasında hem annesini hem vatandaşları darbetmeye çalışan şahsın o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Polis olay hakkında inceleme başlattı.

    Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti ViDEO

    Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti #1

    Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti #2

    Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti #3

    Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti #4

    Sancaktepe’de sokak ortasında annesini darbetti #5

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