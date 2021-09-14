Kendilerini polis olarak tanıtarak Suriyeli ailenin evindeki altınları çalan, evdeki anne ve kızı feci şekilde darbeden şahısların, evin büyük kızı tarafından azmettirildiği ortaya çıktı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu ailenin kapısını çalarak kendilerini polis olarak tanıtan 3 şahıs, evdeki anne Amina Hachasa (52) ile 11 yaşındaki Hanım Salih’i feci şekilde darbetmiş, evde bulunan altınların yanı sıra anne Amina Hachasa’nın kulağındaki küpeleri de çekip alarak kayıplara karışmıştı.

Evde yaşayan erkeklerin cuma namazında olmasını fırsat bilip, anne ile kızı etkisiz hale getiren şahısların, evden çaldıkları altınların değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu tespit edilmişti.

Anne ve kızı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, anne ve kıza kabusu yaşatan şüphelilerin peşine düştü.

Her detay titizlikle incelenerek şüphelilerden birinin Feyyaz M. (36) adında bir şahıs olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, şüpheli Feyyaz M. gözaltına alındı.

EVİN BÜYÜK KIZI AZMETTİRDİ

Her detayın titizlikle incelendiği soruşturma kapsamında Gasp Büro Amirliği, şüphelilerin telefon bilgilerinden Favvaz M.'nin, gasbedilen evin büyük kızı Nur Ahmet S. ile gönül ilişkisi olduğu tespit edildi.

Favvaz M. polislere verdiği ifadesinde, Nur Ahmet S.'nin ailesinin evinde çok miktarda altın olduğunu söylediğini belirtti.

PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu bilgi üzerinde Favvaz M.'nin suç ortakları Mustafa A.(21) ile Mahmut H.’nin (23) yanı sıra, ailenin büyük kızı Nur Ahmet S. de gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 1.768 dolar ile toplam 23 bin 655 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Sancaktepe’de Suriyeli aileyi darbeden hırsızların azmettiricisi, evin büyük kızı çıktı VİDEO



“BİZİM EVDE ÇOK ALTIN VAR, BİR MİKTARINI ALIN”

Şüphelilerin Gasp Büro Amirliği’nde yapılan sorgularında Nur Ahmet S.’nin, sevgilisi ile evlenmeyi planladıklarını, ancak Favvaz M.'nin "Benim param yok." diyerek evlenmekten vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine genç kızın, "Bizim evde çok altın var. Bir miktarını alın evleniriz." diyerek onu hırsızlığa yönlendirdiği açığa çıktı.

ÖLDÜRESİYE DÖVECEĞİNİ TAHMİN ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Şüpheli Nur Ahmet S., sevgilisinin anne ve kız kardeşini öldüresiye döveceğini tahmin etmediğini söyledi.

3 şüpheli ve Nur Ahmet S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.