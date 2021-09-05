Kimliği bilinmeyen 3 şahıs, Suriyeli anne Emina Hashasa ve kızı Hanım Salih’i darbettip evdeki ziynet eşyalarını çaldı. Şahısların kaçma anları kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kimliği bilinmeyen 3 şahıs, Cuma günü öğle saatlerinde, Suriyeli anne Emina Hachasa (52) ve kızının Hanım Salih'i (11) yaşadığı sokağa gelerek bir süre etrafı gözetledi.

Evdeki erkeklerin Cuma namazına gitmesini fırsat bilen şahıslardan biri dışarıda gözcülük yaparken, diğer iki kişi kapıyı çalarak kendilerini polis olarak tanıttı.

KÜPELERİ KULAĞINDAN ÇEKTİ

Yardım için geldiklerini söyleyen şahıslar, içeri girince anne ve kızı feci şekilde dövüp evdeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

Emina Hachasa'nın kulağındaki küpeleri de çekip alan şahıslar, evdeki cep telefonlarını da çalarak hızla evden kaçtı.

Sancaktepe’de Suriyeli anne ve kızı darbedip ziynet eşyalarını çaldılar ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Hırsızların kaçış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı öğrenen aile fertleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı anne ve kızı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anne Emina Hachasa’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.

“SİZE YARDIM EDECEĞİZ DEMİŞ VURMUŞLAR”

Yaralı kadının yeğeni Muhammed Salih, olayı şu ifadelerle anlattı:

“Üç hırsız geldi, kapıyı çaldı. Kızı kapıyı açmış. Size yardım edeceğiz demişler, vurmuşlar. Altın ve telefonları aldılar. Polisiz dediler, bize yardım edeceklerini söylediler ama hırsızlarmış. Annenin kafasında çok yaralar var. Küpeyi kulaklarını kopararak aldılar ve gözlerine çok vurdular.”