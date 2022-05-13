Sancaktepe'de tır elektrik direğini devirdi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, manevra yapamayınca elektrik direğini devirdi. O esnada yolda yürüyen anne ve çocukları tehlikeli anlar yaşadı.

İstanbul Sancaktepe'de 34 HF 7612 plakalı tır sürücüsü, manevra yapamayınca elektrik direğini devirdi.

Anne ve çocukları son anda kurtuldu

O esnada yolda yürüyen anne ve çocukları üstlerine doğru düşen elektrik direğinden son anda kurtuldu.

"Çok tehlikeliydi"

Kazaya tanıklık eden vatandaşlardan Sezer Aras yaptığı açıklamada, "Tır sokak üzerinden dönmeye çalışırken dönemeyerek manevra yapmaya çalıştı. Elektrik telleri aşağıda olması nedeniyle, gerdirmesi sonucu aşağıda bulunan 2 direk yıkıldı. Tır sürücüsü gaza bastıkça oradan geçen 2 küçük çocuk ve annesi direklerin altında kalmaktan son anda kurtuldular, çok tehlikeliydi." dedi.

İHA'ya konuşan Aras tır sürücüsünün kaçtığını, olayın hemen ardından polis ekiplerine haber verdiklerini belirtti.



