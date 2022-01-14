Sancaktepe'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

İStanbul Sancaktepe'de tır ile otomobilin çarpğıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen Serkan Hançer yönetimindeki 34 DGS 631 plakalı otomobil, Şahin D. idaresindeki 21 ACF 318 dorse plakalı tır ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ YOLCU ARAÇTA SIKIŞTI

Sürücü Hançer ile beraberinde bulunan ancak kimliği öğrenilemeyen bir kadın otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.