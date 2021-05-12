Sancaktepe'de aşırı hız yapan araç, başka bir araca çarptı.

Sancaktepe Atatürk Caddesi’nde aşırı hız yaparak ilerleyen aracın başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

ARAÇLAR DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ

53 ABA 356 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde aşırı hız yaptığı esnada, sokak içerisinde caddeye giriş yapan 34 ACJ 181 plakalı araç sürücüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç da orta refüjlerde bulunan direklere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada lüks araç sürücüsü yaralandı.

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı ViDEO







SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası vücudunda kırıklar oluşan araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.





GÖRGÜ TANIĞINDAN AÇIKLAMA

Kaza anına ilişkin konuşan Mustafa Yılmaz, “Kaza anında buradaydım. Beyaz araç karşı sokaktan geliyordu. Ana caddeden gelen lüks araç, hızlı olduğu için duramayınca diğer otomobile çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırdılar. Diğer araç sürücüsünde ise bir şey yok” diye konuştu.



