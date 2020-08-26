Polis ekiplerince düzenlenen iki operasyon sonucu, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Oğuzhan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

EVİNDE YAKALANDI

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu ise Oğuzhan K. gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramalarda ise kurusıkı tabanca, 8 mermi, 46 gram toz kubar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 170 Lira ele geçirildi.

Sancaktepe'de uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan aynı ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Serdar İ.'nin de Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi'nde olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına almak istedi.

Şüpheli Serdar İ. otomobili ile kaçmaya çalışırken, polis ekipleri ile arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şüpheli yanındaki Feridun Y. ile birlikte yakalanarak gözaltına altına alındı.

Serdar İ.'nın Akpınar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda ise hassas terazi, 230 gram toz kubar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini değerlendirilen 4 bin 340 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.